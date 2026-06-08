Главный тренер мужской сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис рассказал о кадровой ситуации в команде перед июльскими матчами квалификации ЧМ-2027. Наставник объяснил причины отсутствия нескольких опытных исполнителей и оценил приезд игрока НБА Святослава Михайлюка. Слова приводит ФБУ.

Специалист отметил, что из-за травм и семейных обстоятельств национальной команде не поможет целая группа ключевых баскетболистов, что заставляет тренерский штаб корректировать игровые схемы.

На этот раз в составе будут Михайлюк, Кобзистый, Ковалев. Не будет Липового, который пропустит матчи по семейным обстоятельствам, Новицкого, который еще не полностью восстановился после травмы. Он начал тренироваться, но еще не готов играть. Также не будет Санона с Близнюком, которые травмированы, из-за проблем со здоровьем не поможет Зотов.

Приезд Михайлюка? Мы очень рассчитываем на мастерство Свята и на то, что он поможет команде, как он делал это раньше, когда приезжал в сборную. Относительно его игровых качеств не может быть никаких вопросов: это игрок, который знает, что делать с мячом, будет полезен на обоих концах площадки. Это серьезное усиление для сборной.

Отдельно хотел бы сказать о Липовом, ведь я очень хотел видеть его в команде. С ним мы могли бы быть более универсальным составом, играть большой, подвижной пятеркой, в которой все игроки могли бы бросать. В конце сезона в Румынии он демонстрировал игру высокого качества и имел солидную статистику. Поэтому мне придется кое-что поменять.

Будет интересно посмотреть, как первые шаги за сборную сделает Кобзистый… Хотя он уже играл за сборную. Но это будут его первые официальные матчи в составе национальной команды. Очень рассчитывали на Леня, но, к сожалению, его не будет. Травма все изменила.