Денис Седашов

Мужская сборная Украины по баскетболу 19 июня начнет подготовку к финальным поединкам первого этапа квалификации чемпионата мира 2027 года.

В рамках этого окна сине-желтые проведут две встречи. 2 июля подопечные Айнарса Багатскиса сыграют номинально домашний матч против Грузии в Риге. 5 июля украинская команда закроет этап гостевым поединком в Копенгагене против Дании.

Тренер национальной команды Айнарс Багатскис определил список из 14 игроков, которые будут готовиться к предстоящим играм:

Защитники: Александр Ковляр (Будучность, Черногория), Денис Лукашов (Ригас Зелли, Латвия), Егор Сушкин (Киев-Баскет, Украина), Илья Тыртышник (Basket Academy Catarzano, Италия), Святослав Михайлюк (Юта Джаз, НБА).

Форварды: Иван Ткаченко (Задар, Хорватия), Александр Кобзистый (Университет Орегона, NCAA), Андрей Войналович (Сабах, Азербайджан), Артем Ковалев (Янки Арк, Тайвань), Вячеслав Бобров (Динамо, Румыния), Даниил Шелист (Овьедо, Испания).

Центровые: Даниил Сыпало (Днепр, Украина), Максим Кличко (Университет Восточной Каролины, NCAA), Дмитрий Ска핀цев (Хапоэль Иерусалим, Израиль).

Тренерский штаб: Главный тренер — Айнарс Багатскис. Ассистенты — Сергей Гладир, Валерий Плеханов, Раймондс Фельдманис, Александр Томаревский.

Тренер сборной Украины по баскетболу 3х3 оценил дебютные матчи на ЧМ: «Мы не использовали свои сильные стороны».