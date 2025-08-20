Олег Гончар

Сборная Украины по баскетболу получила путёвку в основной раунд квалификации на чемпионат мира-2027, победив Словакию со счётом 98:86 в решающем матче преквалификации.

Команда заняла первое место в своей группе, одержав три победы в четырех играх. В следующем этапе соперниками «сине-желтых» станут Грузия, Испания и команда, которая займёт второе место по итогам матча Хорватия — Дания.

Основной раунд квалификации начнётся для Украины 27 ноября выездным поединком против Грузии.

