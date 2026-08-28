Квалификация к ЧМ-2027 по баскетболу. Украина – Греция. Видеотрансляция
Наша команда примет соперника в Риге
Сборная Украины / Фото - ФБУ
В пятницу, 28 августа, мужская сборная Украины проведет матч в рамках отбора на чемпионат мира-2027.
Украинцы проведут в Риге номинально домашний матч против Греции. Начало – в 19.00 по Киеву.
Матч в прямом эфире покажут платформы «Київстар ТБ» и «Суспільне Спорт».
В товарищеских матчах Украина потерпела поражение от Аризоны Вайлдкетс из NCAA (85:107) и победила Латвию (84:82).
31 августа на выезде Украина встретится с Черногорией.
Напомним, Максим Кличко покинул расположение сборной Украины перед матчами отбора на ЧМ-2027.