Главный тренер сборной Греции Василис Спанулис рассказал о подготовке команды к матчам квалификации чемпионата мира 2027 года. Его команда сыграет против Украины и Испании. Слова специалиста передает SDNA.

Нет давления, есть только одна цель, которую мы поставили перед собой, – выйти на чемпионат мира. Ребята прикладывают большие усилия. У нас еще много работы впереди, у нас есть больше недели для подготовки.

Мы нацелились на игру с Украиной. Все делается ради этой игры. Мы готовимся к ней, и я уверен, что мы покажем свое хорошее лицо. Я понял, что в каждом окне команды разные, нам тоже нелегко иметь разных игроков, но сейчас у нас достаточно дней для подготовки, у нас есть два товарищеских матча, которые очень нам помогут. Я считаю, что у нас есть качество и самолюбие, чтобы показать лучшую игру.

На данный момент в наших мыслях только Украина и то, как мы будем представлены в лучшем физическом и психологическом состоянии. Каждый день ребята работают, чтобы быть в лучшем состоянии, в котором они могут быть.