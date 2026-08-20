Сергей Разумовский

Мужская сборная Украины по баскетболу провела первый контрольный матч в рамках подготовки ко второму этапу отбора на чемпионат мира 2027 года. В литовском Кедайняй украинцы уступили университетской команде Аризона Уайлдкэтс со счетом 85:107.

Поединок состоялся в четверг, 20 августа. Украинская команда готовится к матчам квалификации против Греции и Черногории. В спарринге с Аризоной Уайлдкэтс сборная Украины выступала без Святослава Михайлюка и Максима Шульги.

В составе американской команды играл Брайс Джеймс – младший сын звезды НБА Леброна Джеймса. 19-летний защитник провел на площадке 18 минут и 53 секунды, набрал пять очков, реализовав один трехочковый и два штрафных броска, а также выполнил два подбора, три результативные передачи и один блок-шот. В активе баскетболиста также две потери.

Аризона Уайлдкэтс готовится к новому сезону NCAA. В предыдущем розыгрыше команда пробилась в мартовское безумие и дошла до полуфинала, где уступила Мичигану – 73:91. Впоследствии Мичиган стал чемпионом турнира.

Сборная Украины продолжит подготовку ко второму этапу отбора на чемпионат мира 2027 года. Ее соперниками в квалификационной группе будут национальные команды Греции и Черногории.

Товарищеский матч

Украина – Аризона Уайлдкэтс 85:107 (24:33, 20:28, 24:19, 18:27)

Напомним, Лень пропустит первые матчи отбора на ЧМ-2027 по баскетболу.