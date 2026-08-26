Форвард сборной Украины по баскетболу Вячеслав Бобров поделился ожиданиями от будущего поединка против команды Черногории в квалификации чемпионата мира-2027.

Баскетболист вспомнил предыдущие встречи с этим соперником и отметил важность полной концентрации на протяжении всего матча. Слова приводит Суспільне Спорт.

Надо уважать все команды, и неважно, кто приедет, следует выходить и сражаться. Как было в 2019 году: мы три четверти играли с ними на равных и были впереди, но потом где-то не хватило сил, допустили ошибки и в итоге проиграли, хотя должны были забирать ту игру. Защищались хорошо, но там Нидэм попал три трехочковых, были Шехович, Дублевич…

Сейчас у них тоже будет команда, которая будет сражаться. Мы смотрели, как они играли с румынами на равных. Считаю, что надо просто выходить, играть в свой баскетбол, навязывать свою игру и сражаться все 40 минут — не 39 или 38, а именно 40.