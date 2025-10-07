Олег Гончар

Звезда Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс объявил о сиквеле своего знаменитого телевизионного спецвыпуска «Решение» 2010 года, когда он шокировал мир, перейдя из Кливленд Кавальерс в Майами Хит. Об этом он сообщил в соцсети X.

«Решение всех решений. 7 октября. 12:00 по тихоокеанскому времени». Леброн Джеймс

Леброн также опубликовал видео, где он сидит на съемочной площадке, подобно оригинальному шоу с репортером Джимом Греем в 2010 году.

У 40-летнего баскетболиста, который недавно активировал опцию продления контракта на сезон-2025/2026, это первый сезон, который является последним по контракту.