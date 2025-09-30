Олег Гончар

Звездный легкий форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс прокомментировал решение клуба не предлагать ему новый контракт в это межсезонье НБА.

Баскетболист сам активировал опцию продления соглашения на сезон-2025/26, что станет первым в его карьере сезоном с контрактом, который завершается.

«Я совершенно не переживаю из-за контрактов — это меня совсем не волнует». Леброн Джеймс

Леброн выразил благодарность за возможность продолжать играть в любимую игру на этом этапе карьеры. 40-летний Джеймс, который является одним из лидеров команды, добавил, что сосредоточен на игре, а не на контрактных вопросах.