Олег Гончар

Форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс может не выйти на площадку до декабря из-за ишиаса – раздражения седалищного нерва, сообщает Lakers Daily со ссылкой на larrybrownsports.com.

40-летний баскетболист надеялся пропустить только предсезонные игры и первую неделю регулярного чемпионата НБА, но реабилитация затягивается. Это означает, что Джеймс впервые в карьере не сыграет в стартовом матче сезона, который состоится 21 октября против Голден Стэйт Уорриорз.

В прошлом сезоне Леброн набирал в среднем 24,2 очка за игру в регулярном чемпионате и 25,4 очка в пяти матчах плей-офф.

Напомним, Леброн Джеймс приближается к двум важным рекордам НБА.