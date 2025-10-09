Олег Гончар

40-летний нападающий Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс в своем 23-м сезоне НБА может побить два легендарных рекорда лиги — по количеству сыгранных матчей и точных бросков из игры, сообщает Statitudes.

В данный момент Джеймс сыграл 1562 матча, отставая на 49 игр от Роберта Париша, который удерживает рекорд с 1611 матчами. Если Леброн сыграет как минимум 49 игр в сезоне 2025/26, он может обойти Париша в конце февраля или в начале марта 2026 года.

Также Джеймс приблизился к рекорду Карима Абдул-Джаббара по точным броскам из игры (15 837). С 15 088 попаданиями Леброну нужно еще 349, чтобы стать лидером. С средним показателем 600 попаданий за сезон с «Лейкерс», он может достичь этого рубежа в феврале-марте 2026 года.

В прошлом сезоне Леброн провел 70 матчей, демонстрируя средние показатели 24,4 очка, 7,8 подбора и 8,2 передачи за игру.

Напомним, Джеймс пропустит предсезонную подготовку Лейкерс.