Олег Гончар

Лидер Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс считает сезон 2017/2018 гг. своим игровым пиком. Об этом он рассказал в эфире подкаста Mind the Game.

Джеймс заявил, что именно в сезоне 2017/2018 гг. чувствовал себя наиболее универсальным и был уверен, что на площадке не совершает никаких ошибок — ни в защите, ни в атаке.

Джеймс подчеркнул, что тогда мог выполнять любое действие, которое хотел, и это было ощущение другого уровня по сравнению с настоящим. Также он подчеркнул, что отыграл все 82 матча регулярного чемпионата и плей-офф, в общей сложности более 100 игр, и именно тогда сошлись все ключевые факторы.

В том сезоне за Кливленд Джеймс набирал 27,5 очка, 8,6 подборов, 9,1 передачи в регулярке и 34 очка, 9,1 подборов, 9 передач в плей-офф. Кавс дошли до Финала НБА, где уступили Голден Стейт 0-4.

Напомним, ранее Леброн Джеймс пропустил матч-открытие НБА впервые за 23 года.