Олег Гончар

Лидер Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс не появился на паркете в стартовой игре нового сезона из-за воспаления седалищного нерва. Команда проиграла Голден Стейт Уорриорз со счётом 109:119. Для Джеймса это первый случай за всю его карьеру, когда он не сыграл в матче-открытии.

Дебют форварда в НБА состоялся ещё в 2003 году в составе Кливленд Кавальерс, где он сразу набрал 25 очков в матче против Сакраменто Кингз. В течение семи сезонов в родном клубе Леброн неизменно выходил на старт сезона.

После перехода в Майами Хит в 2010 году он отметился 31 очком в дебютной игре против Бостон Селтикс. Вернувшись в Кливленд через четыре года, снова провел серию матчей-открытий. А после перехода в Лейкерс в 2018 году начал свой первый сезон в новой команде с 26 очками в игре против Портленд Трэйл Блэйзерс.

В прошлом сезоне Леброн отыграл 70 поединков, имея средние показатели 24,4 очка, 7,8 подбора и 8,2 передачи. Пропуск стартового матча лишь подчеркнул, насколько редко Джеймс выпадает из состава из-за травм за более чем два десятилетия в лиге.