Владимир Кириченко

Легкий форвард и главная звезда Лейкерс Леброн Джеймс пропустит всю предсезонную подготовку из-за раздражения седалищного нерва. Об этом для basketnews.com сообщил инсайдер Шемс Чарания.

Несмотря на травму, ожидается, что Леброн будет готов выйти на площадку в матче-открытии регулярного сезона, который пройдет дома против Голден Стейт 21 октября.

В этом сезоне Леброн начинает свой 23-й год в лиге и отметит 41-летие в декабре.

В прошлом сезоне Джеймс провел 70 матчей, в среднем набирая 24,4 очка, 7,8 подбора и 8,2 передачи.

Ранее Леброн объявил о сиквеле своего знаменитого телевизионного спецвыпуска «Решение» 2010 года.