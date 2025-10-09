ЛеБрона обвинили в разрушенной карьере Вестбрука
Бывший центровой НБА раскритиковал звезду Лейкерс
около 2 часов назад
Бывший центровой НБА турецкого происхождения Энес Кантер (33 года) обвинил четырехкратного чемпиона лиги Леброна Джеймса из Лос-Анджелес Лейкерс в разрушенной карьере звездного защитника Рассела Уэстбрука, сообщает The Sports Rush.
«Когда играешь с кем-то вроде Леброна, все крутится вокруг его личности. Если сезон проваливается, нужен козел отпущения. В тот сезон Расс стал таким козлом. Посмотрите на его карьеру после этого: к сожалению, парень даже сейчас не может найти команду. Это безумие. Мне жаль его».
Джеймс и Уэстбрук играли вместе за «Лейкерс» с 2021 по 2023 год. В этот период команда не достигла значительных успехов, а Уэстбрук столкнулся с критикой.
