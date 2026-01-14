О'Нил назвал десятку лучших баскетболистов в истории
Четырехкратный чемпион НБА считает Майкла Джордана величайшим баскетболистом в истории
около 11 часов назад
Четырехкратный чемпион НБА Шакил О’Нил поделился собственной версией десятки лучших баскетболистов в истории.
В интервью Netflix легендарный центровой назвал лидером рейтинга шестикратного чемпиона лиги Майкла Джордана, поставив его выше Кобе Брайанта и Леброна Джеймса.
Топ-10 лучших баскетболистов по версии Шакила О’Нила:
Майкл Джордан
Кобе Брайант
Леброн Джеймс
Мэджик Джонсон
Билл Расселл
Уилт Чемберлен
Ларри Бёрд
Хаким Оладжувон
Тим Данкан
Джулиус Ирвинг
