Леброн впервые с 2004 года не попадет в символические сборные НБА.
Травма стопы оборвет 21-летнюю серию лидера Лейкерс
около 1 часа назад
Леброн Джеймс не сыграет в матче против Сан-Антонио Сперс из-за артрита левой стопы, о чём официально сообщил Лос-Анджелес Лейкерс.
41-летний форвард впервые с 2004 года не попадёт в символические сборные All-NBA.
Из-за травм Джеймс уже пропустил 18 матчей в сезоне, что делает невозможным достижение минимальных 65 игр, необходимых для претендования на индивидуальные награды. Ранее он также пропустил первые 14 матчей сезона.
Таким образом, Джеймс впервые с 2004 года останется вне списка All-NBA. В последний раз он не попал в символическую сборную в дебютном сезоне-2003/04, хотя тогда получил награду лучшего новичка.
Леброн является рекордсменом по количеству включений в первую символическую пятерку — 13 раз.
Напомним, ранее Леброн установил возрастной рекорд НБА в матче с Филадельфией.