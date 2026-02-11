Олег Гончар

Леброн Джеймс не сыграет в матче против Сан-Антонио Сперс из-за артрита левой стопы, о чём официально сообщил Лос-Анджелес Лейкерс.

41-летний форвард впервые с 2004 года не попадёт в символические сборные All-NBA.

Из-за травм Джеймс уже пропустил 18 матчей в сезоне, что делает невозможным достижение минимальных 65 игр, необходимых для претендования на индивидуальные награды. Ранее он также пропустил первые 14 матчей сезона.

Таким образом, Джеймс впервые с 2004 года останется вне списка All-NBA. В последний раз он не попал в символическую сборную в дебютном сезоне-2003/04, хотя тогда получил награду лучшего новичка.

Леброн является рекордсменом по количеству включений в первую символическую пятерку — 13 раз.

Напомним, ранее Леброн установил возрастной рекорд НБА в матче с Филадельфией.