Олег Гончар

20-летняя модель OnlyFans Софи Рейн заявила, что ее заработки за 2024 год составили $43 млн, что приближается к годовому доходу звезды НБА Леброна Джеймса в $56 млн.

Рейн рассказала, что за полтора года заработала $83 млн, подтвердив это скриншотом своих доходов в социальных сетях.

В сезоне НБА 2024/2025 Леброн Джеймс, как игрок Лос-Анджелес Лейкерс, провел 75 матчей, включая плей-офф, набирая в среднем 24,5 очка, 7,9 подборов и 8 передач за игру. Его зарплата за этот период составила $48,7 млн, а общий доход с учетом спонсорских соглашений достиг $133,7 млн.

Рейн, которая начала карьеру на OnlyFans в 2023 году, подчеркнула, что ее контент остается относительно сдержанным, и она не считает себя «порнозвездой», акцентируя внимание на том, что она верующая.

