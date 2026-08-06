Сергей Разумовский

Тренерский штаб мужской сборной Украины по баскетболу определил расширенный список игроков, которых могут привлечь к первым матчам второго этапа квалификации чемпионата мира-2027. На старте финального раунда отбора украинская команда сыграет против Греции и Черногории.

В расширенный состав национальной сборной вернулся центровой Алексей Лень. Баскетболист в последний раз выступал за Украину еще во время квалификации чемпионата мира-2023. Тогда он провел за команду два матча, после чего длительное время не привлекался к составу сборной.

Также в заявке находится Святослав Михайлюк. Летом украинский защитник получил гарантированный контракт с Ютой Джаз и уже принял участие в заключительных матчах предыдущего этапа отбора на чемпионат мира 2027 года. Его опыт выступлений в Национальной баскетбольной ассоциации может стать важным фактором для команды в матчах против сильных европейских соперников.

Всего в расширенный список вошли шестнадцать баскетболистов. Тренерский штаб вызвал шестерых защитников, шестерых форвардов и четырех центровых. Окончательный состав на конкретные матчи будет определен ближе к началу встреч.

Расширенный состав сборной Украины

Защитники: Александр Ковляр (Будучност, Черногория), Денис Лукашов (Ригас ЗеЛЛи, Латвия), Егор Сушкин (Киев-Баскет, Украина), Илья Тиртышник (Basket Academy Catarzano, Италия), Максим Шульга (Бостон Селтикс, НБА), Святослав Михайлюк (Юта Джаз, НБА).

Форварды: Иван Ткаченко (Задар, Хорватия), Александр Кобзистый (Университет Орегона, NCAA), Андрей Войналович (Таураге, Литва), Артем Ковалев (Янки Арк, Тайвань), Вячеслав Бобров (Динамо, Румыния), Даниил Шелист (Овьедо, Испания).

Центровые: Ростислав Новицкий (ВЕФ, Латвия), Максим Кличко (Университет Восточной Каролины, NCAA), Дмитрий Скапинцев (Лейма Коруня, Испания), Алексей Лень (Реал, Испания).

* Для баскетболистов, которые на данный момент не имеют действующего клубного контракта, в списке указаны команды, за которые они выступали в сезоне 2025/26.

Первый матч финального раунда квалификации чемпионата мира сборная Украины проведет 28 августа. Соперником команды станет Греция. Через три дня, 31 августа, украинцы сыграют против Черногории.