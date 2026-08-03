Владимир Кириченко

Сборная Украины по баскетболу с 14 августа в Латвии начнет тренировочный сбор.

В рамках подготовки ко второму этапу отбора на ЧМ-2027 наша команда сыграет два контрольных матча: 20 августа против команды университета Аризоны и 23 августа – против сборной Латвии.

Напомним, 28 августа сборная Украины проведет номинально домашний матч против Греции в Риге, а 31 августа на выезде сыграет против Черногории.

План подготовки мужской сборной Украины:

14 августа – начало тренировочного сбора (Рига, Латвия);

20 августа – контрольный матч Аризона – Украина (Кедайняй, Литва);

23 августа – контрольный матч Латвия – Украина (Рига, Латвия);

28 августа – квалификация чемпионата мира-2027. Украина – Греция (Рига, Латвия);

31 августа – квалификация чемпионата мира-2027 Черногория – Украина (Подгорица, Черногория).

Напомним, Максим Шульга впервые вызван в сборную Украины.