Сборная Украины сыграет контрольные матчи против университета Аризоны и сборной Латвии.
Товарищеские игры станут подготовительными ко второму этапу отбора на ЧМ-2027
Сборная Украины по баскетболу с 14 августа в Латвии начнет тренировочный сбор.
В рамках подготовки ко второму этапу отбора на ЧМ-2027 наша команда сыграет два контрольных матча: 20 августа против команды университета Аризоны и 23 августа – против сборной Латвии.
Напомним, 28 августа сборная Украины проведет номинально домашний матч против Греции в Риге, а 31 августа на выезде сыграет против Черногории.
План подготовки мужской сборной Украины:
14 августа – начало тренировочного сбора (Рига, Латвия);
20 августа – контрольный матч Аризона – Украина (Кедайняй, Литва);
23 августа – контрольный матч Латвия – Украина (Рига, Латвия);
28 августа – квалификация чемпионата мира-2027. Украина – Греция (Рига, Латвия);
31 августа – квалификация чемпионата мира-2027 Черногория – Украина (Подгорица, Черногория).
Напомним, Максим Шульга впервые вызван в сборную Украины.