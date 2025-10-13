Шульга провёл третий матч за Бостон в предсезонке
Украинец отличился в поединке против Кливленда
около 1 часа назад
Максим Шульга
Украинский баскетболист Максим Шульга провел свой третий матч за Бостон Селтикс в предсезонных поединках НБА.
В игре против Кливленд Кавальерс (107:138) украинец сыграл 4 минуты 43 секунды.
За это время Шульга набрал 2 очка (реализовав оба штрафных броска), собрал 2 подбора и отдал 2 ассиста. Матч завершился поражением Бостона.
Ранее сообщалось, что Шульга будет выступать за фарм-клуб Селтикс в G-лиге.
22-летний украинец был задрафтован под 57-м общим номером.
Поделиться