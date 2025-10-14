Олег Гончар

Украинский баскетболист Юты Джаз Святослав Михайлюк сыграл в предсезонной игре с Даллас Маверикс.

Команда украинца проиграла со счетом 101:114. Святослав провел на площадке более 13 минут, за которые набрал два очка (1 из 2 2-очковых), сделал два подбора.

Напомним, ранее Михайлюк более результативно провел матч против Хьюстона.

Ранее Михайлюк обвинил главного тренера сборной Украины Айнарса Багатскиса в оскорблениях, манипуляциях и не хочет с ним работать.