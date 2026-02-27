Разыгрывающий сборной Украины Денис Лукашов в интервью Суспільне Спорт высказался о поражении от Испании (66:86) в квалификации чемпионата мира-2027:

Две с половиной четверти мы боролись на равных с испанцами, а потом допустили ошибки, в первую очередь в защите. Дали испанцам выполнить свободные 3-очковые, чем они воспользовались. Тренер не раз подчеркивал, что нужно давать агрессию, ни в коем случае не расслабляться, даже если это последние секунды во владении мячом. К сожалению, мы не выполнили эту установку. Конечно, они попали эти броски, потому что у этих игроков есть класс, и они знают, как наказывать за эти ошибки. К сожалению, они это доказали и показали. Мы потеряли эту победу.

Не могу сказать, что было какое-то волнение, потому что мы хорошо начали первую четверть. Потом мы закончили половину, и у них почти не было свободных открытых бросков. Во второй (половине) мы им дали, и они этим воспользовались, почувствовали эту уверенность и начали играть более свободно, комфортно и уверенно. Почти от каждого игрока начала идти агрессия, уверенность. Они все попадали (3-очковые), это не было от кого-то одного. Получили эту уверенность и уже начали играть на своем уровне.

Ни в коем случае не было никакого мандража. Мы настроились. Играли неоднократно с испанцами и понимали, с кем играем. И, если быть откровенными, нам нечего терять – нужно выходить и играть. Нет разницы, это будет Испания или какая-то другая сборная – здесь каждая игра, где нужно выходить и играть. Все команды сейчас умеют играть в баскетбол. Да, Испания доминирует, да у них хорошая школа и очень хороший – сильнейший европейский чемпионат, но мы должны выходить и сражаться. У нас нет второго шанса. На этом тренер не раз подчеркивал: нужно давать агрессию, нужен мужской баскетбол. К сожалению, мы с этим не справились. Почти пять минут, и эта разница в 20 очков – ее очень трудно отыграть.

Второй матч? Я не думаю, что мы многое можем изменить. Нужно исправить эти ошибки, эти маленькие ошибки, где мы оставляли их свободными, прежде всего во владении мячом. Где-то это была избыточная помощь. Мы в защите старались помочь, но оставляли свободные (зоны для бросков), они их попали и почувствовали эту уверенность. Думаю, нам нужно быть более сфокусированными. У нас нет времени что-то исправить – только этот состав, поэтому мы будем настраиваться. С испанцами нужно 40 минут играть сосредоточенно, не давать никаких возможностей им для свободных бросков и особенно подборов в нападении. Они этим воспользуются, и за это накажут.