Капитан сборной Украины по баскетболу Денис Лукашов рассказал о подготовке команды к матчу против Греции в квалификации чемпионата мира-2027.

Баскетболист отметил высокий уровень соперника и подчеркнул настрой украинской сборной на положительный результат. Слова приводит ФБУ.

Мы уже начали разбирать сборную Греции, смотрели видео, начали готовиться. Нам не нужно особое представление этой команды — они бронзовые призёры последнего чемпионата Европы. Почти все игроки выступают в командах Евролиги, играют на высоком уровне, у них приехали почти все, за исключением Янниса, который не смог присоединиться к Греции в этом окне. Они потерпели два поражения во время предыдущего игрового окна, но сейчас будут в боевом составе и попытаются сделать всё, чтобы взять две победы. Точно так же, как и мы.

Думаю, всё будет хорошо. Был план, согласно которому мы немного раньше начали готовиться. Мы продолжаем этого плана придерживаться, тренеры знают, что нам нужно было делать. Определённые нагрузки на самом деле были, но сейчас всё хорошо, мы готовимся к матчу. Уверен, что все будут как можно лучше готовы к этим матчам.