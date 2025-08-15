Максим Кличко: «Сейчас работаю с олимпийским чемпионом – могу назвать его своим наставником»
Бігмен – о восстановлении после травмы
около 2 часов назад
Центровой молодежной сборной Украины и Монако Максим Кличко рассказал в интервью blik.ua о травме, полученной на Евробаскете:
Я получил травму перед последней игрой на Евробаскете, поэтому не мог помочь команде в других играх. Мне было очень жаль, немного раздражался из-за этого. Но так бывает. Это спорт.
Я поехал домой, сделал все обследования. Порвал 3 связки в голеностопе правой ноги. Сразу начал проходить терапию, упражнения для восстановления. С самого начала был настроен как можно быстрее начать снова играть в сборной. Начал потихоньку тренироваться без контакта. Ну, там броски и так далее.
Сейчас работаю 1 на 1 с Александром Волковым. Волкова могу назвать своим ментором, который помогает понимать баскетбол. Он также большой центровой.
Сможешь восстановиться к началу сезона?
Думаю, да. Пока что прогресс хорошо идет. Отека больше нет, боль минимальная. Надеюсь, что уже через неделю-две смогу играть через контакт. Так что надеюсь, что смогу восстановиться вовремя.
И врачи сборной тоже такие прогнозы дают?
В первую очередь все зависит от меня и от восстановления ноги. Но я оптимист. Не волнуюсь об этом, ведь все идет в позитивном направлении.
Также Максим назвал любимых боксеров.
