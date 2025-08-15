Олег Шумейко

Центровой молодежной сборной Украины и Монако Максим Кличко рассказал в интервью blik.ua о травме, полученной на Евробаскете:

Я получил травму перед последней игрой на Евробаскете, поэтому не мог помочь команде в других играх. Мне было очень жаль, немного раздражался из-за этого. Но так бывает. Это спорт.

Я поехал домой, сделал все обследования. Порвал 3 связки в голеностопе правой ноги. Сразу начал проходить терапию, упражнения для восстановления. С самого начала был настроен как можно быстрее начать снова играть в сборной. Начал потихоньку тренироваться без контакта. Ну, там броски и так далее.

Сейчас работаю 1 на 1 с Александром Волковым. Волкова могу назвать своим ментором, который помогает понимать баскетбол. Он также большой центровой.

Сможешь восстановиться к началу сезона?

Думаю, да. Пока что прогресс хорошо идет. Отека больше нет, боль минимальная. Надеюсь, что уже через неделю-две смогу играть через контакт. Так что надеюсь, что смогу восстановиться вовремя.

И врачи сборной тоже такие прогнозы дают?

В первую очередь все зависит от меня и от восстановления ноги. Но я оптимист. Не волнуюсь об этом, ведь все идет в позитивном направлении.

Также Максим назвал любимых боксеров.