Мэджик Джонсон вызвал самого лучшего баскетболиста в истории
Легенда Лейкерс вспомнил о многих игроках
37 минут назад
Член Зала славы баскетбола и пятикратный чемпион НБА в составе Лос-Анджелес Лейкерс Мэджик Джонсон в интервью на YouTube-канале Dodger Blue назвал Майкла Джордана лучшим баскетболистом всех времен.
Джонсон подчеркнул уникальность Джордана, отметив его физическую одаренность, интеллект и тактическое мастерство. По его словам, после Джордана в разговоре о величии можно упомянуть Леброна Джеймса и Карима Абдул-Джаббара из Лейкерс, а также Билла Расселла, чей рекорд в 11 чемпионских титулов невозможно игнорировать.
«Майкл вне конкуренции. Его легендарный бросок в финале 1991 года против нас, когда он в прыжке переложил мяч с правой руки в левую и точно попал от щита, — это самое впечатляющее, что я видел».
Напомним, ранее Шакил О’Нил составил список лучших баскетболистов в истории НБА.