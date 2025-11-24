Владимир Кириченко

Атакующий защитник Юты украинец Святослав Михайлюк вышел в старте на матч с Лейкерс (106:108) в НБА.

Украинец провёл на площадке 28 минут. За это время он набрал 12 очков, сделал 2 подбора и 5 ассистов. Святослав реализовал 5/9 с игры, в том числе 2/5 трёхочковых.

Юта проиграла Лейкерс с счётом 106:108.

В этом сезоне 28-летний Михайлюк провёл 16 матчей, в которых в среднем набирает 9,8 очка, 2,5 подбора, 2,1 передачи.

Напомним, в прошлом матче против Оклахомы Михайлюк набрал 8 очков.