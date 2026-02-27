Олег Гончар

Украинский защитник Святослав Михайлюк принял участие в матче регулярного чемпионата НБА, в котором Юта уступила Новому Орлеану со счётом 118:129.

Украинский защитник начал встречу на скамейке запасных и провёл на площадке 15 минут. За это время он набрал 14 очков, сделал 2 подбора и отдал 3 результативные передачи. Михайлюк реализовал 5 из 10 бросков с игры, в том числе попал 4 из 7 трехочковых.

В текущем сезоне 28-летний баскетболист сыграл 47 матчей. В среднем он набирает 9 очков, делает 2,5 подбора и 1,9 ассиста за игру.