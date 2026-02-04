Олег Гончар

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк сыграл в матче регулярного чемпионата НБА, в котором его Юта Джаз обыграла Индиану Пэйсерс со счетом 131:122.

Михайлюк не попал в стартовую пятерку, однако провел на площадке 20 минут и продемонстрировал высокую результативность. Украинец набрал 18 очков, реализовав 7 из 9 бросков с игры и 4 из 6 трехочковых, а также записал в актив 3 подбора и 1 перехват.

Это второй матч подряд, в котором Святослав вышел с скамейки запасных. До этого он провел 41 поединок в стартовом составе, что стало его рекордом в его карьере в НБА.

В текущем сезоне украинец в среднем набирает 8,6 очка, делает 2,5 подбора и отдает 2,0 передачи за матч.