Юта Михайлюка зазнала чергової поразки, трипл-дабл Дончича допоміг Лейкерс.
Нью-Йорк разгромил Портленд
21 минуту назад
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.
Денвер обыграл Клипперс (122:109). Центровой Наггетс Никола Йокич вернулся в строй и набрал 31 очко и 12 подборов за 24,5 минуты.
Лейкерс разгромили Вашингтон (142:111) благодаря 37 очкам, 11 подборам и 13 передачам Луки Дончича. После первой половины встречи на счету словенца уже был трипл-дабл.
НБА. Регулярный чемпионат
Вашингтон – Лейкерс 111:142 (27:41, 21:36, 36:31, 27:34)
Бостон – Сакраменто 112:93 (40:25, 32:21, 17:20, 23:27)
Нью-Йорк – Портленд 127:97 (37:22, 22:27, 28:20, 40:28)
Новый Орлеан – Мемфис 114:106 (28:32, 30:29, 35:15, 21:30)
Орландо – Торонто 130:120 (29:28, 21:29, 36:42, 44:21)
Денвер - Клипперс 122:109 (35:27, 24:23, 33:30, 30:29)
Финикс – Кливленд 126:113 (26:25, 26:22, 45:32, 29:34)
Юта – Бруклин 99:109 (26:27, 26:27, 29:29, 18:26)
Голден Стэйт – Детройт 124:131 (37:45, 27:32, 31:31, 29:23)