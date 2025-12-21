Михайлюк набрал 23 очка в игре с Орландо
Украинец стал вторым по результативности в сезоне
около 10 часов назад
Святослав Михайлюк
Украинский атакующий защитник Юты Святослав Михайлюк вышел в стартовом составе против Орландо в регулярном чемпионате НБА.
Украинец провел на площадке 31 минуту, набрав 23 очка (9/16 с игры, 5/8 трехочковых), 3 подбора, 2 ассиста и 1 перехват.
Несмотря на усилия Михайлюка Юта проиграла в овертайме со счетом 127:128.
Это второй матч Михайлюка по результативности в сезоне — в ноябре он набрал 28 очков против Детройта.
Отметим, что в среднем 28-летний украинец набирает 9,5 очка, 2,6 подбора, 2,0 передачи.