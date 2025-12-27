Михайлюк помог Юте победить лидера Востока, Мемфис разгромил Милуоки
Филадельфия уступила Чикаго
НБА. Регулярный чемпионат
Атланта – Майами 111:126 (32:32, 19:31, 33:27, 27:36)
Атланта: Янг 30 + 6 передач, Джонсон 24 + 9 подборов + 10 передач, Оконгву 12 + 7 подборов, Дэниелс 8, Рисаше 5 – старт; Александер-Уокер 15, Крейчи 11, Гуйе 4, Ньюэлл 2, Уоллес 0.
Майами: Пауэлл 25 + 7 подборов, Ларссон 21, Уиггинс 18 + 8 подборов, Вейр 16 + 13 подборов, Митчелл 6 + 7 передач – старт; Хакес 16, Йович 10 + 7 подборов, Якучионис 8, Смит 6.
Вашингтон – Торонто 138:117 (35:32, 38:30, 29:38, 36:17)
Вашингтон: Джордж 23, Макколлум 21, Кулибали 21 + 8 подборов, Сарр 15, Миддлтон 6 – старт; Керрингтон 15, Джонсон 12, Шемпени 8 + 7 подборов, Райли 8, Бегли 6, Бренем 3, Уоткинс 0, Вукчевич 0, Джонсон 0.
Торонто: Ингрэм 29, Куикли 25, Барнс 14 + 7 передач, Мамукелашвили 13 + 11 подборов, Агбаджи 8 – старт; Уолтер 15, Шед 6, Дик 5, Лоусон 2, Темпл 0, Беттл 0, Мобо 0.
Индиана – Бостон 122:140 (39:28, 22:47, 30:36, 31:29)
Индиана: Нембхард 18 + 8 передач + 5 потерь, Матурин 13, Сиакам 11, Хафф 9, Джексон 6 – старт; Макконнелл 13, Уокер 12, Томпсон 11+6 передач, Ферфи 9, Поттер 9, Джонс 4, Бредли 4, Питер 3.
Бостон: Браун 30, Притчард 29 + 9 подборов, Уайт 21 + 6 передач, Кета 8 + 7 подборов, Уолш 3 – старт; Хаузер 23, Гарза 15, Симонс 8, Шайерман 3, Гонсалес 0.
Орландо – Шарлотт 105:120 (28:38, 20:19, 29:39, 28:24)
Орландо: Блэк 24, Картер 16 + 8 подборов, Бэйн 15 + 10 подборов, Банкеро 13, Джонс 8 – старт; Ричардсон 14, и Силва 8, Кейн 5, Айзек 2, Ховард 0, Пенда 0, О. Робинсон 0.
Шарлотт: Болл 22 + 7 подборов + 6 потерь, Книппел 16, Бриджес 16 + 11 подборов, Миллер 15, Диабате 10 + 13 подборов – старт; Салон 14+8 подборов, Секстон 13, Холл 7, Грин 6, Коннотон 1, Джеймс 0, Менн 0.
Чикаго – Филадельфия 109:102 (30:28, 19:24, 32:33, 28:17)
Чикаго: Уайт 13 + 7 подборов + 6 передач, Гидди 12 + 11 передач + 5 потерь, Бузелис 10 + 8 подборов, Окоро 8, Вучевич 7 + 7 подборов – старт; Коллинз 15, Джонс 15, Смит 12+8 подборов, Хертер 9, Досунму 8.
Филадельфия: Эмбиид 31, Макси 27 + 8 передач, Джордж 15 + 12 подборов, Эджкомб 10 + 7 подборов, Барлоу 7 – старт; Мак-Кейн 6, Драммонд 2, Граймс 2, Бона 1, Уокер 1, Эдвардс 0.
Мемфис – Милуоки 125:104 (25:35, 35:15, 32:33, 33:21)
Мемфис: Джарен Джексон 24 + 9 подборов + 5 блок-шотов, Морант 17 + 10 передач, Кауард 15, Уэллс 14, Альдама 12 + 7 подборов – старт; Спенсер 19, Колдуэлл-Поуп 13, Джексон 7, Колоко 4, Смолл 0.
Милуоки: Грин 20, Портер 16 + 8 подборов + 7 потерь, Портис 15 + 12 подборов, Кузма 15 + 8 подборов, Тернер 8 – старт; Роллинз 15, Г. Харрис 8, Джексон 3, Коффи 2, Симс 2, Энтони 0, Нэнс 0, Т. Адетокумбо 0.
Новый Орлеан – Финикс 108:115 (23:26, 25:27, 32:28, 28:34)
Новый Орлеан: Мерфи 19, Фирс 9, Бэй 9, Куин 7 + 7подборов, Макгауэнс 4 – старт; Уильямсон 20 + 8 подборов + 6 передач, Пул 19 + 6 передач, Альварадо 11, Мисси 7, Маткович 3, Пиви 0.
Финикс: Букер 30 + 9 подборов, Уильямс 24 + 13 подборов, Гиллеспи 16 + 9 передач, Брукс 14, О’Нил 3 – старт; Данн 9+8 подборов, Игодаро 6, Флеминг 6, Гудвин 4, Буэй 3.
Юта – Детройт 131:129 (33:36, 34:32, 44:35, 20:26)
Юта: Джордж 31 + 7 подборов + 8 передач, Маркканен 30, Нуркич 16 + 11 подборов, Михайлюк 9, Бейли 0 – старт; Сенсабо 20, Лав 14, Колльер 9 + 9 передач + 5 потерь, Филиповски 2, Хендрикс 0, Клейтон 0.
Детройт: Каннингем 29 + 17 передач, Харрис 16 + 7 подборов, Д. Робинсон 14, Дюрен 11, Томпсон 8 – старт; Айви 11, Леверт 11, Холланд 11, Грин 8, Дженкинс 6, Стюарт 4, Рид 0.
Портленд – Клипперс 103:119 (35:25, 27:31, 16:29, 25:34)
Портленд: Авдия 29 + 9 подборов + 9 передач + 6 потерь, Камара 20, Шарп 16, Клинган 10 + 8 подборов, Мюррей 4 + 7 подборов – старт; Лав 14, Рупер 5, Р. Уильямс 4+12 подборов, Сисско 1, Рит 0.
Клипперс: Харден 34 + 6 передач, Б. Лопес 31, Леонард 28 + 8 подборов + 6 передач, Коллинз 8, Данн 7 – старт; Сандерс 5, Миллер 3, Батюм 3, Богданович 0, Кристи 0, Нидергойзер 0.