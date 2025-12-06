Владимир Кириченко

Атакующий защитник Юты украинец Святослав Михайлюк сыграл в матче с Нью-Йорком в регулярном чемпионате НБА.

Свят вышел в старте и провел на площадке 19 минут. За это время он набрал 3 очка и сделал 3 подбора. В его активе 1/8 с игры, в том числе 1/6 трехочковых.

Юта уступила Никс со счетом 112:146.

28-летний Михайлюк в этом сезоне провел 22 матча, в которых набирал в среднем 9,1 очка, 2,7 подбора и 2,1 ассиста.

