Юта Михайлюка разгромно проиграла Нью-Йорку, Бостон справился с Лейкерс
Оклахома одержала победу над Далласом
около 2 часов назад
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись двенадцать матчей.
Бостон обыграл Лейкерс в матче исторических соперников (126:105), несмотря на 36 очков (9 из 18 с игры, 3 из 8 трехочковых, 15 из 17 штрафных) Остина Ривза.
НБА. Регулярный чемпионат
Бостон – Лейкерс 126:105 (39:17, 30:29, 28:36, 29:23)
Орландо – Майами 106:105 (30:28, 27:32, 30:19, 19:26)
Атланта – Денвер 133:134 (41:23, 32:31, 30:40, 30:40)
Торонто – Шарлотт 86:111 (24:18, 18:35, 28:25, 16:33)
Кливленд – Сан-Антонио 130:117 (30:35, 34:37, 44:19, 22:26)
Детройт – Портленд 122:116 (30:28, 35:30, 19:27, 38:31)
Нью-Йорк – Юта 146:112 (41:13, 27:34, 47:30, 31:35)
Чикаго – Индиана 105:120 (33:30, 24:32, 26:30, 22:28)
Хьюстон – Финикс 117:98 (24:31, 44:27, 29:14, 20:26)
Мемфис – Клипперс 107:98 (30:33, 24:25, 30:23, 23:17)
Милуоки – Филадельфия 101:116 (20:33, 29:36, 28:24, 24:23)
Оклахома-Сити – Даллас 132:111 (27:27, 36:21, 41:26, 28:37)
