Михаил Цирюк

В воскресенье, 31 августа, состоится центральный матч третьего тура АПЛ между Ливерпулем и лондонским Арсеналом, в котором до сих пор существует наш Александр Зинченко, хотя на него уже, кажется, совсем не рассчитывают. Обе команды пока идут в чемпионате без потерь, и по мнению букмекеров именно они в конце сезона могут побороться за чемпионство.

Конечно, говорить об этом после двух туров пока слишком рано, однако значение и статус таких матчей, безусловно, очень высоки, так что надеемся, что вечером в воскресенье на Энфилде мы станем свидетелями действительно топового футбола высочайшего уровня. Предлагаем вашему вниманию анонс главной битвы футбольного уикенда.

Оборонный хаос против железной дисциплины

Несмотря на то, что на старте сезона обе команды одержали по две победы, суть этих побед была несколько разной. Красные провели два зрелищных матча и набрали максимум очков, победив Борнмут (4:2) и Ньюкасл (3:2). В атаке коллектив выглядит мощно, но оборона пока вызывает вопросы – четыре пропущенных мяча за два тура явно не добавляют спокойствия Арне Слоту.

Арсенал, напротив, стартовал идеально. Победа над Манчестер Юнайтед (1:0) стала хорошим началом нового сезона, а разгром Лидса (5:0) позволил вырваться в лидеры чемпионата уже с первых туров. Две игры – два сухих матча, и именно команда Микеля Артеты уверенно возглавляет турнирную таблицу.

Кадровые потери

Новый сезон лишь начался, однако в составах обеих команд есть игроки, которые не помогут им в будущем противостоянии. Ливерпуль не сможет рассчитывать на травмированного новичка Джереми Фримпонга, тогда как Арсеналу не помогут Габриел Жезус, который продолжает восстанавливаться ещё с прошлого сезона, а также Кай Хаверц и Букайо Сака, получившие повреждения уже в новой кампании.

История встреч

История противостояний ливерпульского и лондонского клубов во всех турнирах насчитывает 246 матчей. Небольшое преимущество на стороне мерсисайдцев: 95 побед против 82 у соперника и 69 ничьих.

В последнее время канонирам крайне редко удается одолеть красных. Из десяти последних официальных матчей между этими командами лишь два завершились в пользу лондонцев, три раза побеждал Ливерпуль, а ещё пять матчей завершились вничью. Смогут ли вице-чемпионы Англии наконец огорчить принципиальногосоперника?

В материале использованы фото Getty Images