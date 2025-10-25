9 очков Михайлюка не помогли Юте одолеть Сакраменто, Майами разгромил Мемфис
Вембаньяма принес победу Сан-Антонио над Новым Орлеаном
около 1 часа назад
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошло 12 матчей.
В играх соперников по прошлому плей-офф Нью-Йорк обыграл Бостон, Лейкерс огорчил Миннесоту.
Центровой Сан-Антонио Виктор Вембаньяма почти собрал трипл-дабл с блок-шотами в матче против Нового Орлеана – 29 очков (13 из 23 с игры, 0 из 3 трехочковых, 3 из 4 штрафных), 11 подборов и 9 блок-шотов.
НБА. Регулярный чемпионат
Торонто – Милуоки 116:122 (19:27, 35:25, 32:34, 30:36)
Орландо – Атланта 107:111 (24:25, 37:26, 25:27, 21:33)
Нью-Йорк – Бостон 105:95 (22:30, 42:14, 18:21, 23:30)
Бруклин – Кливленд 124:131 (23:34, 28:29, 35:45, 38:23)
Хьюстон – Детройт 111:115 (33:32, 23:31, 30:24, 25:28)
Мемфис – Майами 114:146 (25:44, 22:42, 29:28, 38:32)
Новый Орлеан – Сан-Антонио 116:120 OT (27:30, 31:27, 22:25, 27:25, 9:13)
Даллас – Вашингтон 107:117 (35:28, 17:30, 26:33, 29:26)
Сакраменто – Юта 105:104 (31:24, 18:22, 29:30, 27:28)
Лейкерс - Миннесота 128:110 (36:40, 32:23, 40:31, 20:16)
Портленд – Голден Стейт 139:119 (28:28, 41:28, 34:35, 36:28)
Клипперс – Финикс 129:102 (34:33, 38:23, 34:21, 23:25)