Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис поделился ожиданиями от предстоящего матча против команды Грузии в финальном окне квалификации на ЧМ-2027.

Специалист отметил непредсказуемость соперника, однако подчеркнул, что для успешного результата украинским баскетболистам необходимо сосредотачиваться исключительно на своих действиях. Слова приводит Суспільне Спорт.

Я называю такие команды, как Грузия, абсолютно непредсказуемыми. У них есть четыре лидера, но и несколько новых имен. Ребята, которые получили опыт в Европе, находятся там на хорошем уровне, они будут как джокеры. Обычно с лидерами проблем нет: ты знаешь, кто есть кто, как они играют, что они делают — всё понятно. Так же, как и для них, наверное, понятно, что делаем мы.

Мне вообще все равно на грузин. Я знаю одно: наши ребята должны сосредоточиться на нас и на наших делах в атаке, в защите. Конечно, у Грузии хорошая команда, хорошие тренеры, да опытный тренерский штаб, но мне все равно.