«Знаю, как всё устроено в этом бизнесе»: Михайлюк — о продолжении сотрудничества с Ютой
Украинец отреагировал на гарантированный контракт с командой
около 2 часов назадПодписаться в
Украинский защитник Юты Святослав Михайлюк отреагировал на решение клуба продолжить с ним сотрудничество на следующий сезон. Контракт 29-летнего баскетболиста на сезон 2026/27 стал полностью гарантированным.
Михайлюк отметил, что спокойно относился к ситуации вокруг своего соглашения, поскольку хорошо понимает специфику внутренних процессов в НБА. Слова приводит Суспільне Спорт.
Мне все было понятно. Я не думаю, что у меня возникли бы какие-то проблемы с карьерой. Я уже опытный игрок и знаю, как всё устроено в этом бизнесе.
Украина потеряла преимущество в 17 очков и уступила Анголе на старте подготовки к ЧМ-2027.