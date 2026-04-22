Сергей Разумовский

Пресс-служба ФИБА официально сообщила, что Франция станет хозяином мужского чемпионата мира по баскетболу 2031 года.

Турнир пройдет с 29 августа по 14 сентября. Матчи мирового первенства примут три французских города — Лилль, Лион и Париж. Именно в столице Франции запланировано проведение финальной стадии соревнований.

Франция станет первой европейской страной, которая примет мужской чемпионат мира по баскетболу после Испании, которая была хозяином турнира в 2014 году. После этого мировое первенство неизменно проходило в Азии. Следующий чемпионат мира, который состоится в 2027 году, примет Катар.

Действующим чемпионом мира остается сборная Германии. В финале турнира 2023 года немцы победили сборную Сербии со счетом 83:77.

Ранее Киев-Баскет победил Харьковских Соколов и вышел в финал Суперлиги.