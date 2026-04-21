Киев-Баскет победил Харьковских Соколов и вышел в финал Суперлиги
В решающей серии киевляне встретятся с Днепром
около 3 часов назад
Столичный Киев-Баскет стал вторым финалистом плей-офф Суперлиги-2025/26. В решающем третьем поединке полуфинальной серии киевляне уверенно победили Харьковских Соколов.
Судьбу путевки в финал определила результативная игра лидеров столичного клуба — Михаил Бублик набрал 31 очко и сделал 8 подборов, а Егор Сушкин — 30 очков, 7 подборов и 8 передач. В составе харьковчан больше всего набрал Максим Никитин — 12 баллов.
Суперлига. Плей-офф. Полуфинал. 3-й матч
Харьковские Соколы – Киев-Баскет – 59:89 (19:27, 11:19, 18:20, 11:23)
Счет в серии — 1-2
В финальной серии за чемпионство Киев-Баскет сыграет против Днепра, который ранее обыграл БК Ровно в двух матчах.
