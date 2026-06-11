Владимир Кириченко

В ночь на 11 июня состоялся четвертый матч финальной серии НБА сезона-25/26.

Нью-Йорк победил Сан-Антонио (107:106), отыграв 29-очковое отставание.

Сперс вели 81:52 в третьей четверти. Это – наибольшее отыгранное отставание в матчах финальных серий НБА.

Победу Никс принес британский форвард О Джи Ануноби за 1,2 секунды до конца матча.

До этого рекордным камбеком финалов НБА были 24 очка, которые Бостон отыграл против Лейкерс в 2008 году. НБА начала вести детальный протокол всех четырех четвертей в 1997 году.

Никс, которые за свою 80-летнюю историю выиграли лишь два титула и с 1999 года даже не выходили в финал, лидируют в серии со счетом 3-1 и находятся в шаге от первого титула с 1973 года.

Напомним, президента США Дональда Трампа освистали в Нью-Йорке на финале НБА.