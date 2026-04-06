Атакующий защитник Юты Святослав Михайлюк в ночь на 6 апреля сыграл в матче регулярного чемпионата НБА против Оклахомы.

28-летний украинец впервые за последние четыре игры Джаз появился на паркете.

Он начал игру с лавки запасных и провел на площадке 23 минуты 28 секунд.

За это время Михайлюк набрал 17 очков (6/16 с игры, 5/14 трехочковых, 0/0 штрафных), сделал 4 подбора (3 в защите), отдал 1 ассист, выполнил 1 перехват, 0 блокшотов, допустил 3 потери и получил 1 персональное замечание. Его показатель «+/-» составил -2.

Реализация бросков с игры украинца составила 37,5%, тогда как трехочковых – 35,7%.

Юта уступила на выезде Оклахоме со счетом 111:146. Этот матч стал для Святослава 50-м в этом сезоне.

Для команды Михайлюка это 9-е поражение подряд в регулярном чемпионате. В настоящее время Юта имеет на своем счету 21 победу и 58 поражений и занимает последнюю позицию в турнирной таблице Западной конференции.

Напомним, Михайлюк сыграет за сборную Украины в июльских матчах отбора ЧМ-2027.