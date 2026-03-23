Владимир Кириченко

Украинский атакующий защитник Бостона Максим Шульга принял участие в матче против Миннесоты (92:102).

Максим набрал 4 очка (1/1 с игры, 0/0 трехочковых, 2/2 штрафных), 1 подбор и 1 передачу за 2 минуты на площадке.

Шульга набрал свои первые очки в НБА.

В тот же день Максим сыграл 29 минут за Мэн Селтикс в G-лиге, где набрал 12 очков. Он стал первым игроком в истории Селтикс, который набрал очки в матчах НБА и G-лиги в течение одних суток.

Congratulations to Max Shulga for scoring his first NBA Basket!



He became the first player in franchise history to score in both a NBA game and a G-League game in the same day



Shulga scored 12 points in the Maine Celtics win over the Cleveland Charge this afternoon pic.twitter.com/OSAMUDATDA — Ian Inangelo (@iinangelo) March 23, 2026

Украинец уже в шестой раз выходит на площадку в регулярном сезоне НБА.

Напомним, в марте Максим подписал с организацией стандартный 2-летний контракт после пребывания на двустороннем соглашении.

