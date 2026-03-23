Украинский защитник Селтикс заявил о себе за Океаном
около 1 часа назад
Украинский атакующий защитник Бостона Максим Шульга принял участие в матче против Миннесоты (92:102).
Максим набрал 4 очка (1/1 с игры, 0/0 трехочковых, 2/2 штрафных), 1 подбор и 1 передачу за 2 минуты на площадке.
Шульга набрал свои первые очки в НБА.
В тот же день Максим сыграл 29 минут за Мэн Селтикс в G-лиге, где набрал 12 очков. Он стал первым игроком в истории Селтикс, который набрал очки в матчах НБА и G-лиги в течение одних суток.
Украинец уже в шестой раз выходит на площадку в регулярном сезоне НБА.
Напомним, в марте Максим подписал с организацией стандартный 2-летний контракт после пребывания на двустороннем соглашении.
