Официально: Милуоки обменял Янниса, Бакс получат солидную компенсацию
Звезда НБА станет игроком бывшего клуба Леброна
около 3 часов назадПодписаться в
Милуоки обменял Янниса Адетокумбо в Майами. Об этом сообщает Шемс Чарания.
Хит получат: Адетокумбо и Бобби Портиса.
Бакс получат: Тайлера Хирро, Келела Уэя, Хайме Хакеса-младшего, Каспараса Якучиониса, три пика 1-го раунда (текущий 13-й, незащищенный в 2031 году и незащищенный в 2033 году), один пик-свап (в 2030 году) и один пик 2-го раунда (в 2033 году)
По данным источника, в сделке не участвуют никакие другие команды лиги, но клубы заключат сделку 6 июля, что оставляет возможность для ее расширения в будущем.
Также Чарания отмечает, что предложение Бостона состояло из Джейлена Брауна и двух пиков 1-го раунда.
Напомним, Яннис выступал за Милуоки с момента своего появления в лиге – в 2013 году клуб выбрал его на драфте под 15-м общим номером.
За это время он дважды был MVP лиги (2019, 2020) и один раз становился чемпионом (2021).
В прошлом сезоне грек в среднем набирал 27,6 очка, 9,8 подбора и 5,4 передачи за игру при 62,4% реализации с игры.
Напомним, Нью-Йорк Никс впервые за 53 года выиграл чемпионский титул НБА.