Владимир Кириченко

Милуоки обменял Янниса Адетокумбо в Майами. Об этом сообщает Шемс Чарания.

Хит получат: Адетокумбо и Бобби Портиса.

Бакс получат: Тайлера Хирро, Келела Уэя, Хайме Хакеса-младшего, Каспараса Якучиониса, три пика 1-го раунда (текущий 13-й, незащищенный в 2031 году и незащищенный в 2033 году), один пик-свап (в 2030 году) и один пик 2-го раунда (в 2033 году)

По данным источника, в сделке не участвуют никакие другие команды лиги, но клубы заключат сделку 6 июля, что оставляет возможность для ее расширения в будущем.

Также Чарания отмечает, что предложение Бостона состояло из Джейлена Брауна и двух пиков 1-го раунда.

BLOCKBUSTER: The Milwaukee Bucks are trading franchise icon Giannis Antetokounmpo and Bobby Portis to the Miami Heat for Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jaquez Jr., Kasparas Jakucionis, 3 first-round picks (including No. 13), 1 pick swap and 1 second-rounder, sources tell ESPN. pic.twitter.com/NQT5ZhdJU9 — Shams Charania (@ShamsCharania) June 23, 2026

Напомним, Яннис выступал за Милуоки с момента своего появления в лиге – в 2013 году клуб выбрал его на драфте под 15-м общим номером.

За это время он дважды был MVP лиги (2019, 2020) и один раз становился чемпионом (2021).

В прошлом сезоне грек в среднем набирал 27,6 очка, 9,8 подбора и 5,4 передачи за игру при 62,4% реализации с игры.

Напомним, Нью-Йорк Никс впервые за 53 года выиграл чемпионский титул НБА.