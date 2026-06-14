Нью-Йорк Никс впервые за 53 года выиграли чемпионский титул НБА.
Нью-йоркцы обыграли Сан-Антонио в пятой игре финальной серии
1 день назадПодписаться в
Нью-Йорк Никс стал чемпионом НБА сезона 2025/2026. В пятом матче финальной серии плей-офф ньюйоркцы на выезде обыграли Сан-Антонио Сперс, закрыв противостояние уверенной победой 4-1.
Главным героем решающего матча в Сан-Антонио стал защитник гостей Джейлен Брансон, который набрал 45 очков. В составе Сперс самым эффективным оказался Дилан Харпер – 25 очков, а звездный французский центровой Виктор Вембаньяма оформил дабл-дабл из 19 очков и 14 подборов.
НБА-2026/27. Финальная серия. 5-я игра
Сан-Антонио Сперс – Нью-Йорк Никс — 90:94 (23:13, 19:24, 30:28, 18:29)
Счет в серии — 1-4
Этот чемпионский титул стал для Нью-Йорк Никс первым с 1973 года.
Никс сделали самый большой камбэк в истории финалов НБА.