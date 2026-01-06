Олег Гончар

Оклахома Сіті Тандер проиграла Шарлотт Хорнетс 97:124 в регулярном матче НБА — это самый низкий показатель набранных очков для команды в сезоне.

Для Оклахомы это поражение также стало первым с ноября 2024 года от команды с отрицательным балансом побед-поражений. В 2024-м они уступили Сан-Антонио, у которого было шесть побед и восемь поражений. У Шарлотт на данный момент 13 побед и 23 поражения.

Это был единственный матч сезона-2025/2026 гг., в котором Тандер не достигли отметки 100 очков — худший атакующий перформанс.

Для действующих чемпионов НБА это второе подряд поражение и лишь второе домашнее в сезоне. После 37 матчей Оклахома имеет баланс 30 побед и семи поражений, что позволяет им лидировать на Западе.

Шарлотт прервал серию поражений и показал одну из лучших игр сезона.