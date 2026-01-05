Точный трехочковый Букера принес победу Финиксу над Оклахомой
Лейкерс вырвали победу у Мемфиса
около 2 часов назад
4-5 января в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись восемь матчей.
Кливленд уступил Детройту (110:114), несмотря на 30 очков защитника Донована Митчелла.
Финикс справился с Оклахомой (108:105), победным стал трехочковый Девина Букера за 0,7 секунд до конца матча.
НБА. Регулярный чемпионат
Кливленд – Детройт 110:114 (28:19, 28:47, 26:21, 28:27)
Орландо – Индиана 135:127 (28:36, 41:22, 38:42, 28:27)
Бруклин – Денвер 127:115 (33:29, 26:23, 41:32, 27:31)
Вашингтон – Миннесота 115:141 (28:38, 30:35, 21:35, 36:33)
Майами – Новый Орлеан 125:106 (43:39, 27:23, 23:15, 32:29)
Финикс – Оклахома-Сити 108:105 (20:26, 22:23, 32:24, 34:32)
Сакраменто – Милуоки 98:115 (26:28, 18:34, 25:23, 29:30)
Лейкерс – Мемфис 120:114 (26:34, 28:31, 29:22, 37:27)