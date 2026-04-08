Прикарпатье-Говерла перевела четвертьфинальную серию Суперлиги с Ровно в третий матч
Следующий матч состоится 10-11 апреля
42 минуты назад
7 квітня у Рівному відбувся другий півфінальний матч Суперліги GGBET за участі Рівного та Прикарпаття-Говерли.
Гості зуміли здобути перемогу та перевести серію у третю гру. Вирішальна зустріч відбудеться 10 чи 11 квітня.
Суперліга. Плейоф. Чвертьфінал
Рівне – Прикарпаття-Говерла 73:85 (19:18, 16:25, 21:18, 17:24)
Рівне: Дюпрі 16 + 10 підбирань, Биков 4, Тимощук 8 + 6 підбирань, Рябой 0, Триколенко 0 – старт; Коровяков 22 + 5 підбирань, Поносов 12 + 5 підбирань, Джейкобс 11, Шептицький 0
Прикарпаття-Говерла: Браун 12 + 5 підбирань, Рід 17 + 5 підбирань + 8 передач + 5 перехоплень, Старцев 15 + 5 передач, Морозов 15 + 6 підбирань, Кузнецов 5 + 6 підбирань – старт; Чугунов 11, Марків 6, Дмитренко 4
