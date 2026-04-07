Денис Седашов

Второй поединок серии 1/4 финала баскетбольной Суперлиги Украины GGBET между Запорожьем и Киев-Баскетом не состоялся в запланированное время. Встреча должна была начаться сегодня, 7 апреля, в 14:00, однако игра была остановлена из-за воздушной тревоги.

Организаторы приняли решение о переносе матча на более поздний срок.

Новая дата проведения матча — пятница, 10 апреля. Игра пройдет в ПС Венето в Киеве.

В первом матче четвертьфинальной серии плей-офф киевляне одержали победу со счетом 73:64.