Второй матч четвертьфинальной серии между Запорожьем и Киев-Баскетом перенесен.
Игра состоится 10 апреля в Киеве
Фото: ФБР
Второй поединок серии 1/4 финала баскетбольной Суперлиги Украины GGBET между Запорожьем и Киев-Баскетом не состоялся в запланированное время. Встреча должна была начаться сегодня, 7 апреля, в 14:00, однако игра была остановлена из-за воздушной тревоги.
Организаторы приняли решение о переносе матча на более поздний срок.
Новая дата проведения матча — пятница, 10 апреля. Игра пройдет в ПС Венето в Киеве.
В первом матче четвертьфинальной серии плей-офф киевляне одержали победу со счетом 73:64.
