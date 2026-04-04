Денис Седашов

Ровно одержало победу над Прикарпатьем-Говерлой в первом матче четвертьфинальной серии баскетбольной Суперлиги GGBET.

MVP матча стал защитник Прикарпатья-Говерлы Лейтерренс Рид, который набрал 24 очка. В составе ивано-франковского клуба дабл-дабл оформил Род Браун, записав на свой счет 12 очков и 12 подборов. В Ровно аналогичным показателем отметился Дмитрий Триколенко, который набрал 16 очков и собрал 13 подборов.

Суперлига. Плей-офф. Четвертьфинал. Первый матч

Прикарпатье-Говерла – БК Ровно – 71:79 (26:14, 17:26, 16:13, 12:16)

Вторая игра серии до двух побед состоится 7 апреля в Ровно.

Харьковские Соколы победили Нико-Баскет в первой игре четвертьфинальной серии плей-офф.